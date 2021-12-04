CHP'nin Mersin mitingi: ''Ahdim var, bu memlekete demokrasiyi, hukuku, adaleti getireceğim''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de erken seçim çağrısıyla gerçekleştirdiği 'Milletin Sesi' mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin'den başladı. 'Milletin sesi' adıyla gerçekleştirilen mitingde, CHP lideri, katılımcılara, "Ahdım var, bu memlekete barışı, huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim" diye seslendi.

CHP Grup Başkanvekilleri ile MYK tam kadro mitinge katıldı. 37 bin kişilik alan tamamen doldu. Kürsüye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki arama noktasında yığılmalar yaşanırken alanın yanındaki Millet Bahçesi'ne girişlere izin verilmedi. 'Hükümet istifa' sloganları atılan mitinge sadece Türk Bayrağı, parti bayrağı ile girişe izin verildi. Öte yandan Mersinli Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle alanda müzik yayını yapılmadı.

Partinin Grup Başkanvekili Özgür Özel, miting öncesinde alandan açıklamalarda bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bulundukları koltuklarda işgalci pozisyonundadırlar. Milletten kaçmaktadırlar. Gerçek hakem millettir. Bu vakitten sonra kendilerine güveniyorlarsa sandığın gelmesi ve hakemin kararı vermesi gerekmektedir. Sandıktan kaçmanın bir maliyeti vardır. O fatura seçimde çok daha ağır bir şekilde karşılarına çıkar."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

- 2 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor ülkede. Çiftçi, "Ekersem mahvolurum" diyor.

- Bizim kitabımızda umutsuzluk yok.

- 2016'da 5 dönüme kadar tarlası olana dönüm başına 100 lira veriyorlardı. 2021 yılında ne veriyorlar? Yine 100 lira.

- Ahdim var. Bu memlekete demokrasiyi, hukuku, adaleti getireceğim. Mafyayla iş birliği düzenini değiştireceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım.

- Bütün Türkiye duysun; Hiçbir rüşvetçiyi, yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ve asla barındırmayacağım.

- Dönem kavga, çekişme dönemi değil, beraber olma dönemidir. Biz sosyal demokratız. Sosyal demokrat olmak garip gurebadan olmak demektir. Bizler Milli Kurtuluş Savaşı'nı biliriz. Bizler emekten, alın terinden yanayız.

- Değişim rüzgarı esiyor Türkiye'de. Buna karşı durmak mümkün değildir.

TÜİK'E TEPKİ

- Dün saat 11:00'de TÜİK'e gittim. Enflasyon açıkladılar, aylık yüzde 3,51 yıllık enflasyon yüzde 21,31. Ya Allah aşkına, bunlar devletin memuru mu, sarayın memuru mu? Sizin evinizde eşiniz, çoluğunuz çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu? Elektrik faturasına, su faturasına bakmıyor mu? Deterjan alırken, ekmek alırken, domates alırken görmüyorlar mı? Talimat gelmiş 'İndireceksiniz'. Neden gittim? TÜİK rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretlinin, memurun aylığını belirliyorlar. Yani milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar.

- Bir de bu işin uzmanları var. Onlar da oturup bir hesap yaptılar ve onlar da aynı gün, aynı saatte rakamları belirlediler. TÜİK yüzde 3 belirliyor, onlar yüzde 9 belirliyorlar. Farka bakın Allah aşkına. Onlar diyor yıllık yüzde 21, hocalar diyor yüzde 58. Hangisi doğru? Eli kalem tutanlar, aklı başında olanlar, bir yerden talimat almayanlar, doğruları halkla paylaşmayı şiar edinenler doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, bütün asgari ücretlilerin, bütün memurların bilmesini isterim; ben TÜİK'e sizin hakkınızı korumak için gittim. Oradakilere soracaktım, 'Siz hangi araştırmaları yaparak bu rakamları buldunuz?' diye. Kapı duvar. İlk kez Türkiye Cumhuriyeti tarihinde milletvekilleri bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Mersinlilerin huzurunda açık ve net söylüyorum; sizin duvarlarınız vız gelir bize.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.