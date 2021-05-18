CHP’nin HDP’ye ‘bakanlık vaadi’ tartışması; “CHP pişirildi, sıra İYİ Parti’de”

“HDP’li bakanınızı nasıl alırdınız?” başlıklı yazısında Hilal Kaplan, CHP’li vekil Dursun Çiçek’in “HDP’ye iki bakanlık vaat edilebilir” şeklindeki açıklamasına eleştiri getirdi

"Emekli bir albay ve eski CHP milletvekili olan Dursun Çiçek, katıldığı canlı yayında, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaat edilebilir" ifadelerini kullandı.

Nitekim CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de bu sözlere destek vermekte gecikmedi: "TBMM yasama organı, burada başkanvekilliği yapan bir insan, neden bakanlık yapmasın."

Aslında Çiçek'in teklifi malumun ilamı. Zira CHP artık HDP ile ittifakını gizlice yapmıyor. Ne var ki İYİ Parti, CHP kadar "cesur" değil. Çünkü hâlâ korumaları gereken bir "milliyetçi" imajları var. Maskenin yaldızı dökülürken yavaş ve dikkatli olmalılar ki yarın öbür gün HDP'ye bakanlık dağıtmak zorunda kalırlarsa başları çok ağrımasın.

Sizce HDP'ye hangi bakanlık verilirse Kandil daha mutlu olur? İçişleri mi, Dışişleri mi? Hatta belki Savunma Bakanı HDP'li olmalı! Yoksa Orman Bakanlığı'nı mı verseler de PKK nereyi yakacağını bakanlıkla işbirliği içinde mi çözse dersiniz?..

Başkan Erdoğan'ı yıkma aşkıyla bir araya gelenler, ülkeyi çökertmeye razı olacak hale gelmişler. İYİ Parti seçmeni gerçekten İYİ ise bu oyunu bozar. Gezi kalkışmasında Öcalan ve Atatürk posterlerini yan yana getiren akıl, CHP'yi istediği gibi "pişirdi". Sıra İYİ Parti'de..."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.