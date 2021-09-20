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TIMETURK / GÜNDEM / “CHP, neden ’Mavi Vatan’dan rahatsız?..”

“CHP, neden ’Mavi Vatan’dan rahatsız?..”

Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' diyen CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz’e tepki gösterdi.

25 Dakika Önce
2021-09-20 11:51:20
“CHP, neden ’Mavi Vatan’dan rahatsız?..”

Hikmet Genç'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan, “CHP, neden 'Mavi Vatan'dan rahatsız?..” başlıklı makalesi şöyle:

O ne dediğini biliyor mu" deyip geçiştiriyorlar. "Buna mı takıldın?" diyen de var... Sürekli gaf yaptığı için ne söylese mazur gören de...

Mesela, "Bu dış politika Türkiye'ye, bölgeye, Avrupa'ya, dünyaya zarar veriyor. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Ortadoğu'ya barışı ve huzuru getireceğim" demişti.

Biz de sorduk.

180 derecelik değişim nedir?

DEAŞ'la mücadele edilmeyecek. Suriye ve Irak'ta operasyon yapılmayacak. Askerlerimiz geri çekilecek.

Katar'daki üssümüz kapatılacak. Libya'daki gücümüz geri çekilecek. Azerbaycan'la araya mesafe konacak.

"Dünya 5'ten küçüktür" ilkesi benimsenecek. Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol-doğalgaz aramayı bırakacağız. Mavi Vatan'ı unutacağız...

Bu mudur 180 derecelik değişim?..

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz teyit etti.

Evet, buymuş.

"Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." diyor Çeviköz.

Batı'nın ağzıyla konuşuyor. Bağımsız, güçlü, meydan okuyan Türkiye'den rahatsız olan küresel güçlerin sesi oluyor.

CHP, Türkiye'yi emperyalistlerin emrine vermeye hazır bekliyor. Başka bir açıklaması var mı?..

180 derecelik değişim bu değil mi?..

Siz hâlâ Kılıçdaroğlu için; "o ne dediğini biliyor mu", "Buna mı takıldın?" deyin bakalım.

Ülkenin gelişmesine büyümesine karşılar. Dev projeleri durdurmayı vaat ediyorlar. Dünyanın en doğru işini yapsa bile iktidara karşı koyacaklarını zaten söylüyorlar.

Hadi bunları geçtik. Yahu, "Türkiye, bölgeye, Avrupa'ya, dünyaya zarar veriyor" diyen bir siyasetçiden ne beklenir?.. Hangi ülkenin kârını zararını hesaplıyor? Kimin menfaatini önceliyor?

"200 mil fazla, saldırgan ve yayılmacı olmayalım, Mavi Vatan ne?" diyen bir kafa nereye aittir?..

Sorunca kızıyorsunuz ama adamlar bas bas bağırıyor, "biz buyuz" diyorlar...

Biz de sormaya devam edeceğiz.

CHP'nin misyonu ülkeyi emperyalistlere peşkeş çekmek mi?..

Bu CHP, kimin hesabına çalışıyor?..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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