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TIMETURK / GÜNDEM / CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, katıldığı bir canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Peygamber soyundan geldiğini ve bunu da kimseye anlatmadığını iddia etti. Kaya, Kılıçdaroğlu’nun umre için gittiği Kabe’de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını söyledi.

2 Saat Önce
2022-01-15 11:07:14
CHP'li Yıldırım Kaya: Kemal Kılıçdaroğlu Peygamber soyundan geliyor

CHP'li Yıldırım Kaya, YouTube üzerinden yayın yapan Ankara Masası isimli kanalda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının bir bölümünde, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şeyleri anlatmadığını ve bunu kasıtlı yaptığını savunan Kaya, "Genel başkanımızın bir huyu var 'Bu konuyu ben yaptım' diye anlatmıyor. Umreye gittiğini de kimse bilmez, anlatmaz çünkü. Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz." diye konuştu.

'KÂBE'DE ŞARIL ŞARIL
GÖZYAŞI AKITTI'

Kılıçdaroğlu'nun dedesinin Alaşehir'de bir türbesinin olduğunu öne süren Kaya, "Ben ziyaret ettim. Ben de orada öğrendim genel başkanımız anlatmadı. Genel başkanımızın umreye gittiğini de rahmetli Oğuzhan Asiltürk'ten öğrendim. 'Genel başkanınızın umreye gittiğini, Kâbe'de gözünden şarıl şarıl yaşlar aktığını bilir misiniz? Ben bilirim ama' dedi. Bunları biz konuşmuyoruz CHP'yi inançlar konusunda eleştirebilecek çok az sayıda insan vardır. İmam hatiplerin açılışı, Diyanet'in açılışı CHP'yledir" dedi.

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında Balçiçek İlter ile gerçekleştirdiği söyleşide umreye gittiğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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