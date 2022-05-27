CHP'li Ünal Çeviköz'den Türkiye'ye eleştiri, Finlandiya'ya destek

CHP ve HDP, NATO üyeliği için Ankara'dan onay arayan Finlandiya'yı haklı buldu, Türkiye'yi eleştirdi. CHP'li Ünal Çeviköz, “Atatürk de Finlandiya'yı severdi” dedi.

NATO üyeliği için Ankara'da destek arayan Finlandiya'ya HDP ve CHP destek verdi. HDP'li Özsoy, "Türkiye'ye boyun eğmeyin" derken, CHP'li Çeviköz de "Finlandiya'nın güvenlik kaygıları haklı. Finlandiya'nın Türkiye'nin güvenlik kaygılarına yeterince duyarlı olmaması ise NATO üyeliğine engel olmamalı" dedi.

Finlandiya'nın Helsingin Sanomat gazetesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Ankara'da destek arayışına ilişkin, "Türkiye'nin muhalefeti" olarak HDP ve CHP'nin görüşlerini yayınladı.

ÖNCE HDP, SONRA CHP

Gazete, önce 'sol görüşlü' ve 'Kürt hakları konusunda en önde gelen partisi' diye tanıttığı HDP milletvekili Hişyar Özsoy'un görüşlerine yer verdi.

Özsoy, sözlerine, "Finlandiya medyasına hitap etmekten mutluluk duyduğunu" belirtilerek başladı ve Türkiye'nin 'terör örgütlerine destek verilmemesi' taleplerinin 'aşırı talepler' olduğunu savunarak, "Finlandiya, Türkiye'ye taviz vermemeli. Finlandiya ve İsveç hükümetlerinin bu aşırı taleplere boyun eğmesi bizim için büyük bir hayal kırıklığı olur" dedi.

CHP ÜYELİĞE DESTEK VERİR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de, Finlandiya'nın Rusya'nın son askeri eylemleri nedeniyle yaşadığı güvenlik kaygılarında "tamamen haklı" olduğunu belirtirken, Finlandiya'nın Türkiye'nin güvenlik kaygılarına yeterince duyarlı olmamasının 'NATO üyeliği başvurusuna müdahale etmek için bir neden olmadığını' savundu.

Çeviköz, "Bazı PKK'lılar Finlandiya'ya kaçmış olabilir. Kim olduğunu bilmiyorum. Ancak her iki durumda da bu, Türkiye'nin Finlandiya ile doğrudan ilgilenmesi gereken ikili bir sorundur. Bu konunun Finlandiya'nın NATO üyeliğine engel olarak gündeme getirilmesi Erdoğan'ın dış politikada açık bir taktik hatasıdır. NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı. CHP Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olacaktır" dedi.

ATATÜRK HELSİNKİ'Yİ SEVERDİ!

Çeviköz, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in bir zamanlar Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini unutmaması gerektiğini belirterek, "Atatürk'ün de Finlandiya'yı sevdiğini" söyledi.

Kaynak: Akşam Gazetesi .