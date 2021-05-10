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CHP'li Torun: Filistin sorunu hepimizin yarası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını nefretle kınadıklarını belirterek, 'Filistinli kardeşlerimiz maalesef ilk defa böyle bir şiddete maruz kalmıyor. Filistin sorunu hepimizin acısı, hepimizin yarası' dedi.

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10.05.2021 11:58:39
CHP'li Torun: Filistin sorunu hepimizin yarası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını nefretle kınadıklarını söyledi.

Torun, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaret ederek, açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin Torun, "Filistinli kardeşlerimiz maalesef ilk defa böyle bir şiddete maruz kalmıyor. Filistin sorunu hepimizin acısı, hepimizin yarası." ifadelerini kullandı.

Bu sorunun bir an önce çözülmesi içinde gerekli girişimlerin hızla yapılmasının önemine işaret eden Torun, "Ama bunu çözebilmemiz içinde güçlü bir ülke olmanız lazım. Sözünüzün dinlenmesi lazım. İkircikli politikalarla bu olmaz. Eğer oradaki Müslüman kardeşlerimize, Filistinli kardeşlerimize desteğimiz olacaksa bölgede gücümüz de yetkimiz de olacak." dedi.

Geçmişte Türkiye'nin Orta Doğu'da belirleyici olduğunu kaydeden Torun, şöyle konuştu:

"Türkiye de aldığı kararları uygulama sahası bulabiliyordu. Ama şimdi maalesef dış politikada bütün güvenimizi yitirdik. Maalesef kimse de bizi bu konuda belirleyici, arabulucu görmüyor. Ama şunu belirtmek gerekiyor ki Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Geçmişte olduk, bugün de yanındayız. Orada yapılan zalimliği de nefretler kınıyoruz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan