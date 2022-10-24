CHP'li Tanrıkulu'na partisinden tepki: Sana ne kardeşim

CHP'li İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik iftiralarına CHP içinden de sert tepki geldi. Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 'Bu aptalca iddialara gelmeyin' dedi. Erol, partisini de bu konuda kesin tavır almaya çağırdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, TSK tarafından yalanlanmış olan kimyasal silah kullandığı iftirasına bir tepki de kendi partisinden geldi.

"SANA NE KARDEŞİM"

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Bu aptalca iddialara gelmeyin" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

''O eleştirileri sorumsuzca buluyorum. CHP'nin geçmişini tarihini nereye dayandığını bilmeyenlerin bu şekilde açıklama yapması Silahlı Kuvvetlerimizi töhmet altında bırakmasını asla doğru bulmuyorum. Yahu arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin bu aptalca iddialara, karalamalara, Silahlı Kuvvetleri hedef gösteren, hele bir de seçime giderken sana ne kardeşim ya sana ne. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer? Bizim milli savunma komisyonunda arkadaşlarımız yok mu?''

Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, konunun CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda da gündeme geleceğini belirtti. Partisini kesin tavır almaya çağırdı.

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