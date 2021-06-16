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CHP'li Tanal'ın ''altın vazo'' iddialarına Milli Saraylar Başkanlığından yanıt

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı, envanterde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eser içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo'nun hiçbir zaman var olmadığını bildirdi.

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Google News - Timeturk
16.06.2021 17:41:47
CHP'li Tanal'ın ''altın vazo'' iddialarına Milli Saraylar Başkanlığından yanıt

Milli Saraylar Başkanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Saraylar Başkanlığı, 16 Haziran'da CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın Dolmabahçe Sarayı ile ilgili kamuoyunu yanıltma amaçlı, mesnetsiz ve kasıtlı iftiraları üzerine açıklama yapma gereği duymuştur.

Milli Sarayların envanterinde yer alan 300 bini aşkın taşınabilir tarihi eserler içerisinde iddia edildiği gibi '46 kilogram ağırlığında som altından 2 adet vazo' hiçbir zaman var olmamıştır. Doğal olarak eser var olmadığı için hiçbir zaman Tanal'ın iddia ettiği gibi tefriş ve sergilemede de yer almamıştır. Bu nedenle, 'Vazolara ne oldu?', 'Vazolar kaçırıldı mı?' soruları da anlamsız ve art niyetlidir.

Milli Saraylar, geçmişte olduğu gibi bugün de sorumluluğundaki tarihi ve kültürel hazineleri koruma ve en iyi şekilde geleceğe aktarma konusundaki hassasiyetini kararlılıkla sürdürecektir. Söz konusu iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur."

MAHMUT TANAL'IN İDDİALARI

CHP'li Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı Dolmabahçe Sarayı'nda muhafaza edilen, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'den kalma, her biri ağırlığı 46 kilogram olan som altından 2 vazonun ortadan kaybolduğunu iddia ederek meclis'e soru önergesi vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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