CHP'li Öztrak'tan 'Semra Güzel' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin açıklamada bulundu

Sözcü Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin, "Biz CHP olarak, elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız" dedi.

CHP olarak yepyeni düzeni getirmeye kararlı olduklarını kaydeden Öztrak, "Ülkemizi bilimle yöneteceğiz. İstişareyle yöneteceğiz. Liyakatli kadrolarla yöneteceğiz. Biz ülkemizi, içine düştüğü güven bunalımından '3 yeni k' ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir stratejiyle çıkaracağız. Nedir bu '3 yeni k'; yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Özellikle ekonomi yönetiminde 'ehliyet', tek ölçümüz olacak. Bu ülkenin liyakatli insanlarını seferber edeceğiz. Kimse dışlanmayacak, ötekileştirilmeyecek. 'Senden', 'benden' diye ayrım artık bitecek" diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan CHP'li Öztrak, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke görüşmesiyle ilgili partisinin tutumunun sorulması üzerine, "Geçen hafta zaten tutumumuzu çok net ifade etmiştim. 'Terör kırmızı çizgimizdir' diyerek gereğini de yapacağımızı söylemiştim. Biz CHP olarak elinde silahla poz veren bir teröristle yan yana fotoğraf çektirmeyi asla kabul edemeyiz. Gereğini yaparız" dedi. DHA .