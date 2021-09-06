CHP'li Öztrak: Bolu Belediye Başkanı disipline sevk edildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 'Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevkine karar verdik' dedi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, katıldığı sosyal medya yayınında sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatınca tepki çeken Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili, "Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil, sindirebilmemiz de mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi. Bu özrü de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanının bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle, uyarılması talebiyle YDK'ya sevkine oy birliğiyle karar verdik" dedi.

'TACİZ ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Öztrak, partisinin Erzurum İl Başkanı hakkındaki taciz iddialarıyla ilgili de, "CHP'de bu tür iddiaların üstü kapatılmaz, 'Kol kırılır yen içinde kalır' denmez. Taciz asla kabul edilemez. Erzurum il başkanının istifası alınmıştır. Bunun dışında süreç yargıda işleyecektir. Hukuk ne diyorsa o olacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.