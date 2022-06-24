CHP'li Kesici'nin Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması tartışmaya neden oldu

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye devlet erkanı ve siyasilerden pek çok isim katıldı.

İsmailağa cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için Fatih camisinde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı olmak üzere siyaset dünyasından pek çok isim cenaze töreninde hazır bulundu. Cenazeye katılan isimlerden biri de CHP milletvekili İlhan Kesici oldu.

İlhan Kesici'nin Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekşi Sözlük'te bu konu üzerine başlık açan kullanıcılar Kesici'yi “Atatürk'ün kemiklerini sızlatmakla” suçladı.

İşte o yazarın görüşleri:

Konu ile ilgili diğer kullanıcıların paylaşımları şu şekilde:

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