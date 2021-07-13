CHP'li Gülizar Biçer'e 'KHK' sorusu: FETÖ hakkında delil mi saklıyorsunuz?

CHP’li Gülizar Biçer'e KHK’lılarla yaptığı toplantıda kullandığı ifadelere eleştiri yönelten gazeteci Fuat Uğur, Biçer'e “FETÖ’cülerle ilgili elinizde bir delil var mı?” diye sordu

CHP'Lİ GÜLİZAR BİÇER FETÖ HAKKINDA DELİL VE BELGE Mİ SAKLIYOR?

Ama öte yandan şimdi tam da 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünün öncesinde CHP'nin Genel Başkan Vekili Gülizar Karaca Biçer KHK'lılarla yaptığı toplantıda aynen şöyle diyor:

“Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü dahi olsa KHK ile ihraç edilip mahkûmiyet alanların dosyasını adil, eşit, bağımsız bir yargı önünde tekrar açacağız."

Bu suçtur.

Ahmet Zeki Üçok da bu açıklamayı çok problemli buluyor ve HSK'nın hemen harekete geçmesini, savcıların suç duyurusunda bulunması gerektiğini söylüyor.

Yargıya güvenmek zorundayız. Üçok burada çok önemli bir noktayı hatırlatıyor:

“FETÖ'cü hâkimler tarafından yargılanan, savcılar tarafından hayatları karartılan binlerce kişi var yakın geçmişte. Herkes yeniden yargılama talep etti ama bu olmadı. Dört kişi dışında. Biri benim, diğeri Aziz Yıldırım, Sakarya'da bir vatandaş, bir de Metro Turizmin sahibi Galip Öztürk… Yani elde yeniden yargılamayı gerektirir delil olmadan böyle bir şeyi söylemek doğru değil.”

Ahmet Zeki Üçok'a bir ilave de ben yapayım.

Bugünkü mahkemeleri hukuksuzlukla, adaletsizlikle suçluyor ve yargılanıp mahkûm edilmiş FETÖ'cüleri serbest bırakacağınızı söylüyorsanız, bu suç örgütü ile iş birliği yaptığınız manasına gelir.

Gülizar Hanım 15 Temmuz'da 252 insanımızı şehit eden, geride binlerce gazi bırakan dünyanın en alçak örgütünün elemanlarını eğer koruyup kollayacağını, serbest bıraktıracağını söylüyorsa da aynı şey geçerlidir.

Dün bana Twitter'dan özel mesaj atan Avukat Fatih B. Danalıoğlu ise çok ilginç bir tespitte bulunuyor:

“Hakkında kesin yargı kararı olan kişi, ancak yeni bir delil ortaya çıkarsa yeniden yargılanabilir. Aksi hâlde, ‘İktidara gelirsek kesin yargı kararı olanları da yargılayacağız' diyenin ya şu an elinde bir delil var ve saklayarak suç işliyor ya da bir darbe hazırlığı yapıyor!..”

Evet, Gülizar Biçer'e tekrar soruyorum:

“Yargılanıp mahkûmiyet almış olan FETÖ'cülerle ilgili elinizde bir delil var mı? Varsa nerede? Saklayarak suç işlemektesiniz. Yoksa neye dayanarak onların suçsuz olduğuna inandınız? Siz kendinizi yargı mercii yerine mi koyuyorsunuz?”

Bu sorulara verecek cevabınız biliyorum ki yok.

Çünkü utanmıyorsunuz...

Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.