DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

İki yeni dev gezegen keşfedildi
Bisiklet Eğitimleri Adana'da
Sisi'den Bağdat'a sürpriz ziyaret
Kılıçdaroğlu’na çağrı: 'Özür dilemeyecekseniz hiç olmazsa o tweeti silin'
İnsan kaçakçılarıyla çatışma: Ölü ve yaralılar var
Balkan Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde 9 madalya
YKS maratonunda ikinci gün
CHP’li eski Vekil'den partisine sitem: İsyan ediyorum, hakkımı helal etmiyorum
Antalya'da Kurşunlu Şelalesi'nde kaybolan iki Alman turist bulundu
Yargıtay'dan kirada pandemi indirimine vize
Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik saldırılarının amacı ne?
Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra ilk mitingini yaptı
Sultangazi’de uçurumdan atlayan kızdan üzücü haber
Davutoğlu: İktidara geldiğim gün Kanal İstanbul Projesi’ni durdururum
Burdur'da patpat kazası: 2 ölü bir yaralı

CHP’li eski Vekil'den partisine sitem: İsyan ediyorum, hakkımı helal etmiyorum

CHP’de yaşanan istifaları değerlendiren CHP eski Milletvekili Umut Oran, “İsyan ediyorum! CHP'nin imkanlarıyla seçilip gidene de örgütün iradesini hiçe sayarak onu oraya atayana da hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
27.06.2021 10:05:00
CHP’li eski Vekil'den partisine sitem: İsyan ediyorum, hakkımı helal etmiyorum

Eski CHP Milletvekili Umut Oran, partide yaşanan istifaların isyan ettiğini belirterek, "Bu nasıl bir ahlaksızlık! Bu nasıl bir vefasızlık! Bu nasıl bir sorumsuzluk! CHP'lilerin oylarıyla seçilip milletvekili haklarına kavuşup sonra çekip gidiyorlar sudan sebeplerle" dedi.

CHP eski Milletvekili Umut Oran, CHP'de yaşanan istifaları Twitter hesabından eleştirdi. “Ne zaman böyle bir haber görsem içim cız ediyor” diyen Oran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözümün önüne ömrünü partisine adamış CHP'nin örgüt emekçileri geliyor. CHP'nin öz evlatları geliyor gözümün önüne. Bu nasıl bir ahlaksızlık! Bu nasıl bir vefasızlık! Bu nasıl bir sorumsuzluk! CHP'lilerin oylarıyla seçilip milletvekili haklarına kavuşup sonra çekip gidiyorlar sudan sebeplerle. Bu arada partinin öz evlatlarını listelere almayıp gidecek olanları paraşütle listelere yazanların özeleştirisi olmayacak mı? İsyan ediyorum! CHP'nin imkanlarıyla seçilip gidene de örgütün iradesini hiçe sayarak onu oraya atayana da hakkımı helal etmiyorum.”

Ekran Resmi 2021-06-27 09.46.36

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş