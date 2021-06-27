CHP’li eski Vekil'den partisine sitem: İsyan ediyorum, hakkımı helal etmiyorum

CHP’de yaşanan istifaları değerlendiren CHP eski Milletvekili Umut Oran, “İsyan ediyorum! CHP'nin imkanlarıyla seçilip gidene de örgütün iradesini hiçe sayarak onu oraya atayana da hakkımı helal etmiyorum.” dedi.

Eski CHP Milletvekili Umut Oran, partide yaşanan istifaların isyan ettiğini belirterek, "Bu nasıl bir ahlaksızlık! Bu nasıl bir vefasızlık! Bu nasıl bir sorumsuzluk! CHP'lilerin oylarıyla seçilip milletvekili haklarına kavuşup sonra çekip gidiyorlar sudan sebeplerle" dedi.

CHP eski Milletvekili Umut Oran, CHP'de yaşanan istifaları Twitter hesabından eleştirdi. “Ne zaman böyle bir haber görsem içim cız ediyor” diyen Oran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözümün önüne ömrünü partisine adamış CHP'nin örgüt emekçileri geliyor. CHP'nin öz evlatları geliyor gözümün önüne. Bu nasıl bir ahlaksızlık! Bu nasıl bir vefasızlık! Bu nasıl bir sorumsuzluk! CHP'lilerin oylarıyla seçilip milletvekili haklarına kavuşup sonra çekip gidiyorlar sudan sebeplerle. Bu arada partinin öz evlatlarını listelere almayıp gidecek olanları paraşütle listelere yazanların özeleştirisi olmayacak mı? İsyan ediyorum! CHP'nin imkanlarıyla seçilip gidene de örgütün iradesini hiçe sayarak onu oraya atayana da hakkımı helal etmiyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.