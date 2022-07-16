CHP'li eski başkandan skandal 15 Temmuz paylaşımı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, sosyal medya hesabından 15 Temmuz'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Hüseyin Sarı'nın paylaşımında, 'Sizin destanınızı yemişim' gibi ifadeler yer aldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Facebook hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımda, skandal ifadeler kullandı.

Sarı'nın paylaşımında, "Suçsuz yere masum masum askerlerin boğazını keserek öldürmenizmi sizin destanınız yemişim destanınızı." gibi ifadeler yer aldı.

CHP'li Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebi ile görsel ve yazılı paylaşımı nedeni ile ikamet ettiği evinden Erdek polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

BAKAN SOYLU: GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay hakkında bilgi verdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "15 Temmuz ihanetine direnen vatandaşlarımızı ve şehitlerimizi aşağılayan H.S. isimli şahıs, Balıkesir polisimiz tarafından gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik, suç ve suçluyu övme, terör örgütü propagandası yapma suçlardan hakkında yasal işlem başlatıldı" ifadelerine yer verdi.

Hüseyin Sarı'ya daha önce de Cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılırken, ihalede usulsüzlük sebebi ile Erdek Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.