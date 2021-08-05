CHP'li Engin Özkoç'tan 'Help Turkey' soruşturmasına tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Help Turkey' soruşturmasına tepki gösteren CHP'li Özkoç, 'Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır' dedi.