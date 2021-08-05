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TIMETURK / GÜNDEM / CHP'li Engin Özkoç'tan 'Help Turkey' soruşturmasına tepki

CHP'li Engin Özkoç'tan 'Help Turkey' soruşturmasına tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Help Turkey' soruşturmasına tepki gösteren CHP'li Özkoç, 'Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır' dedi.

10 Saat Önce
2021-08-05 10:50:53
CHP'li Engin Özkoç'tan 'Help Turkey' soruşturmasına tepki

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; sosyal medyada orman yangınlarıyla ilgili “Help Turkey” etiketiyle yapılan paylaşımlara ilişkin soruşturma kararına, tepki gösterdi.

Özkoç, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Help Turkey etiketiyle yapılan tüm paylaşımların verisi, ağ analizleri elimizde mevcut. Bu cadı avında vatansever, masum bir vatandaşımızın canı yanarsa, CHP sonuna kadar avukatıdır.” (karar)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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Bu pkk propagandasina son verilmeli

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