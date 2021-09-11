CHP’li belediyeye tepkiler sürüyor: “Zincir çarşafta değil, sizin beyninizde!..”

CHP'li Edremit Belediyesi'nin töreninde Türk kadını çarşaf giydirilip zincire vurulması büyük tepkilere yol açtı. Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç, “Zincir çarşafta değil, sizin beyninizde!..” diyerek, CHP zihniyetine tepki gösterdi.

Hikmet Genç'in, Akşam Gazetesi'nde yayımlanan “Zincir çarşafta değil, sizin beyninizde!..” başlıklı makalesi şöyle:

Milletin inancıyla değerleriyle uğraşma" diyorsun.

"Faşizmi bırak" diyorsun.

"Bu ülkede karşılığı yok" diyorsun.

"Şimdiye kadar olmadı, bi'tarafını da yırtsan olmayacak" diyorsun...

Ve artık mevzu açılmasın istiyorsun.

Ama nafile... Hiçbir şey olmamış gibi kaldıkları yerden devam ediyor bizim İslamofobikler...

Millet de her defasında tepki gösteriyor, umursamıyorlar...

Tam "Türkiye normalleşti" diyorsun, birden "anormal" bir hareket çekiyorlar!..

Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yılı nedeniyle etkinlik düzenlemiş ÇYDD. Tabii ki CHP'li belediyenin izniyle.

Diz çökmüş, yüzü kapalı çarşaflı bir kadın. Zincirle sarılmış bir halde. 'Efeler' zeybek oynarken 'efe'nin bir geliyor zinciri çözüyor. Zincirlerinden kurtulan çarşaflı kadın ayağa kalkıyor, çarşaf düşüyor, güya altından çağdaş bir kadın çıkıyor...

Aferin size!.. Çağdaş, aydınlanmacı, ilerici, sarsıcı bir mesaj!..

Efeler zincirleri çözüp kadınları çarşaftan kurtardılar. Böylece ülke de kurtulmuş oldu değil mi?!.. Ülke öyle bir ilerledi, bu millet öyle bir aydınlanma yaşadı ki..,

Neyse canım.., Aslında söylenecek çok şey var ama yerimiz dar.

Çok iğrenç, çok aşağılayıcı, çok rezil bir gösteri.

Tamam yobazsınız, gericisiniz. En ilkel ritüellerle bunu izhar etmekten de çekinmiyorsunuz.

Lakin bu ülkede onca çarşaflı, tesettürlü kadın var. Hiç mi saygınız yok?..

Sen neyin 'Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyorsun. Kime düşmansın?..

Müslüman Türk kadınının peçesini çarşafını çekiştirip çıkartmaya çalışan Fransız askere kurşun sıkan kahramandır Sütçü İmam. Sen neyin zincirini çözüyorsun?..

Yok arkadaş, kodlanmışlar, Müslüman'a tahammülleri yok.

Onca memleket onca farklı kültür gördüm. Bizdekilerin benzerini görmedim...

Faşist söylemlerle, en yobaz, en gerici, en ilkel ritüelleri icra edip, kendini; 'çağdaş, ilerici, demokrat.., vesaire' olarak tanımlayan böyle bir güruh dünyanın hiçbir yerinde yok.

Zincir çarşafta değil, beyninizde...

Kırın o zincirleri..

Yok mu bir efe?!..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.