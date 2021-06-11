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CHP’li belediyeleri ifşa etti işinden oldu

CHP’li belediyeleri eleştirdiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci Çağdaş Ulus işinden oldu.

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11.06.2021 22:05:36
CHP’li belediyeleri ifşa etti işinden oldu

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP'li belediyelerle ilgili attığı tweet'ler nedeniyle muhabir olarak görev yaptığı KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu.

Çağdaş Ulus, Twitter hesabından CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin, internethaber.com'un sahibi Hadi Özışık, kardeşleri Süleyman Özışık ve Baki Özışık'a özel araçlar tahsis edip, 'ilan' adı altında düzenli ödemeler yaptığını öne sürdü.

Ulus bugün yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerle ilgili attığı tweet'ler nedeniyle KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu:

"CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi."

 

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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