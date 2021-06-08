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'CHP’li belediyeler Özışık kardeşlere ödeme yapıyor' diyen Ulus, KRT TV'den kovuldu

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP'li belediyelerden Süleyman ve Hadi Özışık kardeşlere 'düzenli ödeme ve araç tahsisi' yapıldığına dair tweetleri sonrasında KRT TV'den kovulduğunu duyurdu.

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08.06.2021 12:14:26
'CHP’li belediyeler Özışık kardeşlere ödeme yapıyor' diyen Ulus, KRT TV'den kovuldu

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP'li belediyelerle ilgili attığı tweet'ler nedeniyle muhabir olarak görev yaptığı KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu.

Çağdaş Ulus, Twitter hesabından CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin, internethaber.com'un sahibi Hadi Özışık, kardeşleri Süleyman Özışık ve Baki Özışık'a özel araçlar tahsis edip, 'ilan' adı altında düzenli ödemeler yaptığını ileri sürdü.

Ulus dün akşam yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerle ilgili attığı tweet'ler nedeniyle KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu:

"CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi."

Ulus, paylaştığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

cagdas-RqOk

çağdas-ulus-chp-özısık

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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