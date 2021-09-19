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TIMETURK / GÜNDEM / CHP'li Başkan'dan tepki çeken paylaşım

CHP'li Başkan'dan tepki çeken paylaşım

CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman, sosyal medya hesabından çarşaflı kadınlar ile dalga geçen bir video paylaştı. Çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirerek paylaştığı video büyük tepki çekti.

2 Saat Önce
2021-09-19 11:42:38
CHP'li Başkan'dan tepki çeken paylaşım

Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu kapsamında CHP'li Edremit Belediyesi ve ÇYDD (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği) tarafından düzenlenen törende, çarşaf içindeki kadının zincire vurulduğu görüntüler tepkilere neden olmuştu.

O görüntüye tepkiler dinmemişken, CHP Kırşehir Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı İdil Zaman'dan çarşaflı kadınlarla dalga geçen bir paylaşım geldi.

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HESABINI KAPATTI

TikTok'ta çekilen çarşaflı kadın filtresine erkek yüzü yerleştirilen bir videoyu Instagram hesabından paylaşan Zaman, sosyal medyada tepki çekti.

Zaman'ın gelen tepkilerin ardından Instagram hesabını kapattığı görüldü.

Ekran Resmi 2021-09-19 11.45.09

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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