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CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet ittifakı sağlam zeminde gitmezse bozulur
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TIMETURK / GÜNDEM / CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet ittifakı sağlam zeminde gitmezse bozulur

CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet ittifakı sağlam zeminde gitmezse bozulur

Katıldığı bir TV programında Millet İttifakı'nın geleceğine dair konuşan CHP'li Aytuğ Atıcı, 'İdeojik bir ayrılık var ittifak sağlam zeminde gitmezse bozulur' dedi.

2 Saat Önce
2021-09-10 11:45:26
CHP'li Aytuğ Atıcı: Millet ittifakı sağlam zeminde gitmezse bozulur

Millet İttifakı'nda vaatler üzerinden başlayan tekil polemiği tartışması sürüyor. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı bir TV programında Millet İttifakı'nın geleceğine dair konuştu. CHP'li Atıcı ideojik bir ayrılık var ittifak sağlam zeminde gitmezse bozulur dedi. İYİ Parti'den gelen eleştiriler için ise bazen yol kazaları olur, ciddi sıkıntı olduğunu düşünmüyorum dedi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı'na girmesi imkansız olan tek parti CHP'dir. Girmesi zor olan İYİ Parti'dir, imkansız değildir. İYİ Parti'de zaman zaman "biz Millet İttifakı'na körü körüne bağlı değiliz. Aklımızla hareket ederiz." mesajları veriyor.

Daha güçlü mesajları ise Saadet Partisi veriyor. Zaten aslında CHP ile SP arasında ideolojik birliktelik imkansız. MHP ile de birliktelik yapması imkansız. Bazı ortak hassasiyetler olabilir. En büyük hassasiyet Türkiye'dir.

Türkiye eğer uçuruma götürülüyorsa, dini, parayı, ulusal değerleri kullanarak... O zaman İdeolojik olarak birbirine benzemeyen partiler daha büyük tehlikeyi bertaraf etmek için bir araya gelebilirler.

AK Parti ve MHP arasındaki ittifakta ideolojik birliktelikler var, birbirlerine benziyorlar. Kopma ihtimalleri yok.

Millet İttifakı bozulur mu? Tabi ki bozulur neden bozulmasın. İdeolojik ayrılık zaten var. Gerçekten sağlam zeminde gitmezse tabii ki bozulabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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