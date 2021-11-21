CHP'li Altay, HDP, Demirtaş ve Kavala'yı savundu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay HDP hakkında 'Biz HDP'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimize etmesini ben de isterim.' dedi.

CHP'li Altay ayrıca, Gezi Parkı dosyasından yargılanan Osman Kavala'yı savundu. Altay, Pınar Işık Ardor'un Pazar Siyaseti Programı'nda konuştu.

Altay'ın Ardor'un sorularına ilişkin yaptığı açıklamaları şöyle;

Demirtaş ve Kavala cezaevinden çıkmalı

“Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız ve cesuruz bu konularda.”

“PKK ile ilişkisi varsa minimize etsin”

“HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. Bana göre HDP 6 milyon oy almış en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar, İYİ parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur.”

İYİ Parti'nin 'HDP İTTİFAKTA VARSA BİZ YOKUZ' açıklaması

İYİ Parti'nin 'HDP ittifakta yer alacaksa biz bu ittifakta olmayacağız' sözü hatırlatılan Altay şu cevabı verdi: “Biz Millet İttifakıyız. Biz memnunuz. CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, Demokrat Parti Bu dört sayın genel başkanın evet demediği hiçbir siyasi parti ittifakın içine giremez.”

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