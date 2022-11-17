CHP-İYİ Parti arasındaki adaylık tartışması büyüyor! ''Kraldan çok kralcı''

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, 'Kılıçdaroğlu’nun kazanamaması gibi bir endişemiz var' sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan tepki geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı için "kazanamama endişemiz var" sözlerini sarf etmesi tartışmaya neden oldu. Ağıralioğlu'nun bu sözlerine CHP'li Altay'dan yanıt geldi.

CNN TÜRK'ten Melike Görür'ün aktardığına göre; İYİ Partili Ağıralioğlu'nun açıklaması parti içinde de rahatsızlığa neden oldu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu konuyla ilgili, "Yavuz Ağıralioğlu'nun kişisel görüşüdür" dedi.

"KRALDAN ÇOK KRALCI"

Ağıralioğlu'nun sözlerine bir tepki de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Altay "Hani bazen deriz ya kraldan çok kralcılık, Yavuz Ağıralioğlu'nun yaklaşımını buna benzettim" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu ise Altay'a verdiği yanıtta, "Kral'dan çok kralcı değilim. Doğruyu söylemek zorundayız. Nezaketsizlik yok." açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise yaptığı açıklamada, "Bizim boğazımızda tam 9 tane boğum var. Biz o 9 boğuma dikkat ederek, seçerek konuşuyoruz. Genel başkanların kararlı tutumunu zafiyete uğratacak hiçbir söylem doğru bir söylem değildir." ifadelerini kullandı.