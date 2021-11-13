Star yazarı Aziz Üstel, 'Şimdi ABD, hem de Başkanının ağzından, muhalefetle iş birliği yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan indireceğini söylüyor. Neden? O kadar çok neden var ki! Savunma Sanayindeki atılımları mı istersiniz, Doğu Akdeniz'de yürütülen petrol ve doğal gaz aramalarını mı...' dedi.

Aziz Üstel'in bugün Star Gazetesi'nde yayımlanan, "CHP+IP+MOSSAD+CİA ittifakı Erdoğan'ı 2023'te devirecek mi?!" başlıklı makalesi şöyle:

"Biz seçiyoruz gönderiyoruz ama her 10 yılda bir Ankara'da paşalar devreye sokuluyor ve bizim seçtiklerimiz iktidardan kovuluyor... Buna daha ne kadar evet diyeceğiz (Süleyman Demirel)

Büyüyen, güçlenen, kendisine sürekli olarak vurulmak istenen zincirleri kıran Türkiye bizim sözde dostumuz, müttefikimiz olan Batılılarca hep durdurulmak istendi. Rahmetli Adnan Menderes, Türkiye'de elektrik santralleri yapılması için girişimlerde bulundu. Batı'nın kapısını çaldı; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa kem-küm etti, olmazlandı sonunda da. Bunun üzerine Menderes Moskova'yla görüşmeye başladı. Sovyetler hiç duraksamadan evet dedi ve ellerinden geleni yapacağını söyledi. Bu, Menderes için sonun başlangıcı oldu!

Türkiye büyümemeli, gelişmemeli; az gelişmişlik sarmalında debelenmeliydi. ABD'nin emir eri olarak yaşamını sürdürmeliydi. Türkiye'nin Sovyetlerle elektrik santralları yapımı için masaya oturmaya hazırlanması bardağı taşıran son damlaydı. İsmet İnönü, TBMM'de DP sıralarına dönerek, "sizi ben bile kurtaramam'!" diye haykırdı. Hemen ardından da tanklar Ankara sokaklarını tuttu. Başta CB Celal Bayar ve BB Adnan Menderes olmak üzere bütün DP milletvekilleri evlerinden alındı ve Yassıada denen, Marmara'da bir adaya tıkıldı. Sonuçta BB Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan asıldı. Başta ABD bütün Batı'nın isteği olmuştu! Türkiye durdurulmuştu!

Aynı rezilliği Batı 1971 ve 1980'de de sergiledi. Milletin seçtiği iktidarlar devrildi. Sonra post modern darbe icat edildi ve gene iktidarlar, milletin göreve getirdiği iktidarlar kovuldu!! İlginç olan Batı'nın...yani ABD'nin tezgahladığı bu iğrençlikler her seferinde CHP'nin işine yarayacak diye tezgahlandı. Ama millet sandığa gittiğinde hiç bir zaman CHP'yi seçmedi...ta ki Bülent Ecevit gelinceye kadar!

Şimdi ABD, hem de Başkanının ağzından, muhalefetle iş birliği yaparak CB Erdoğan'ı iktidardan indireceğini söylüyor. Neden? O kadar çok neden var ki! Savunma Sanayindeki atılımları mı istersiniz, Doğu Akdeniz'de yürütülen petrol ve doğal gaz aramalarını mı...

ABD'nin Erdoğan'ı devirmek istediğini Kılıçdaroğlu Kemal Bey'in CHP'nin başına geliş biçiminden anlamak gerekirdi zaten. Nitekim, Joe Biden daha ABD seçimleri sonlanmadan önce bu kez silahla değil Türkiye'deki muhalefetle birlikte yürüyerek iktidarı değiştireceklerini söylemek saygısızlığında bulundu!

Bugün Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da Türkiye'nin borusu ötüyor. SİHA'lar sadece Türkiye'nin değil 12 ülkenin envanterine girdi. Karadeniz'de doğal gaz bulundu; Doğu Akdeniz'de hem petrol hem doğal gaz. Türkiye'nin savaş uçağı en geç 2030'da TSK'nın envanterine girecek. Tam seferberlik halinde Türkiye'nin 14 milyon askeri sahaya sürebileceğini de hesaba katarsanız, ABD'nin nükleer silah kullanmak dışında hiç bir çaresi kalmaz. Onu da yapamayacağına göre, Biden'a geçmiş olsun demekten başka söyleyeceğimiz laf yoktur!

Kaynak: star.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.