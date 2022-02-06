'CHP'deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 'CHP’deyken A4 kâğıtlarını bantla birleştirip üzerinde namaz kılıyordum, sonra o kağıtları çöpe atıyordum'' dedi.
2022-02-06 12:35:47
CNN Türk kanalında 'CNN Türk Masası' adlı programa dün akşam konuk olan AK Parti'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP'den neden koptuğunu anlatan Sayan, "CHP'de mescit açtırmak için uğraştım, büyük zararlarını gördüm. CHP'de namazı A4 kâğıtları üstünde kılıyordum. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Seccade götürmek bile yasaktı. Milletimiz duysun. Ben A4 kâğıtlarını bantla birleştiriyordum, üzerinde namaz kılıyordum, sonra o A4 kâğıtlarını toplayıp çöpe atıyordum. Anlatabiliyor muyum?" ifadelerini kullandı.
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2015'te AK Parti'ye geçmişti
2015 yılında "Türkiye yol ayrımında. Tercihimi ben memleket meselesinden yana koyarak AK Parti'den aday adayı oldum” diye açıklama yaparak AK Parti'ye katılan Sayan, genel seçimlerde, AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.
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