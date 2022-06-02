CHP'den Erdoğan'ın 'sürtük' ifadesi hakkında suç duyurusu

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erhan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemlerine katılanlarla ilgili 'Sürtük' ifadesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Duvar'da yer alan bilgiye göre, CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında, Gezi eylemlerine katılanlara yönelik sarf ettiği “sürtük” kelimesinden dolayı ilk suç duyurusunda bulundu.

Kılıç, Erdoğan'ın grup toplantısında, 'Düşünün Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içinde bu eşkıyalar, bu teröristler, bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pislemişti. Bunlar böyle, bunlar çürük, bunlar sürtük, bunlar için ulu mabet nedir, ne değildir, böyle bir şey yok” dediğini ancak Erdoğan'ın caminin müezzini tarafından yalanlandığını, ellerinde olduğunu iddia ettikleri görüntüleri “yayınlayacağız” demesinin üzerinden yaklaşık 500 cuma geçmesine rağmen halen ortada hiçbir şeyin olmadığını söyledi.