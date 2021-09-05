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TIMETURK / GÜNDEM / CHP’den Erbil’e dikkat çeken ziyaret

CHP’den Erbil’e dikkat çeken ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında bir heyet bugün Erbil’de çalışma ziyaretinde bulunacak. Heyette Salıcı’ya Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik edecek.

3 Saat Önce
2021-09-05 12:07:41
CHP’den Erbil’e dikkat çeken ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında bir heyet bugün Erbil'de çalışma ziyaretinde bulunacak. Heyette Salıcı'ya Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik edecek.

CHP heyeti Erbil'de temaslarda bulunacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Başkanlığındaki heyette Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat yer alacak.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CHP heyeti Erbil'de Bölgesel Yönetim yetkililerinin yanı sıra, KDP, KYB, Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile yapılacak görüşmelerinin ardından Kerkük'e geçerek Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret edecek.

Partimiz, Ortadoğu barışı ile ülkemizin bölgesel hak ve menfaatlerini önceleyen bir siyaset anlayışını benimsemektedir. Kuzey Irak'ta yapılacak görüşmelerde, bölge barışına katkı sunmak için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı “Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı” (OBİT) kurulmasının önemine değinilecektir.

Cumhuriyet Halk Partisi, komşularla diyalog kanallarımızın açık tutulmasının önemine inanarak, Ortadoğu'da suların durulması için Ana Muhalefet Partisi olarak büyük bir hassasiyet ve sorumlulukla üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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