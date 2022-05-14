CHP'den Canan Kaftancıoğlu kararı

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay'ın, Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasını onaması CHP'de de hareketli saatlerin yaşanmasına yolaçmıştı. Kaftancıoğlu ile ilgili konuşan CHP'li Seyit Torun, 'Canan Kaftancıoğlu İstanbul il başkanımız olarak görevine devam edecektir' dedi.

Mersin'de düzenlenen CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'da konuşan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili konuştu ve görevine devam edeceğini açıkladı.

Seyit Torun, Türkiye'nin olağanüstü günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı bir gündemle karşılaştığını kaydederken, "Gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul'daydık. Gerçekten bu iktidar 31 Mart-23 Haziran seçimlerini hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, Meclis'teki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak, hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar."dedi.

"GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"

CHP'nin Kaftancıoğlu'yala ilgili kararını da açıklayan Torun, şöyle devam etti:

"Sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar ama bu ceberut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir"

"BAŞKANLARIMIZ GÜZEL HİZMETLER GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Karşılarına çıkan olumsuzluklara rağmen CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyen Torun, şöyle devam etti:

“Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen, İller Bankası'nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen, bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek, öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadan, kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız." .