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TIMETURK / GÜNDEM / CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'zincir ve kilit' tepkisi

CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'zincir ve kilit' tepkisi

CHP, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının, Sayın Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun koruma polisi tarafından verildiği iddiasına tepki göstererek, 'Elinde belge varsa bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz' denildi.

30 Dakika Önce
2022-01-03 15:09:13
CHP'den Abdulkadir Selvi'ye 'zincir ve kilit' tepkisi

CHP, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin, KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na giden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumasının kapıya zincir takılmasını talep ettiği iddiası üzerine açıklama yayımladı.

Açıklamada, Selvi'nin iddiasına tepki gösterildi ve "'Elimde belge olmadan konuşmam' diyen Selvi'yi, bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İddia için “Uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür” denilen açıklamada, “Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir” denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörlüğü'nün açıklaması şöyle:

“Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Abdülkadir Selvi, 03 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bazı hayal ürünü iddialarda bulunmuştur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den, 29 Aralık 2021 günü saat 10.51'de randevu talebinde bulunulmuş, aynı gün saat 23.00'e kadar hiçbir geri dönüş yapılmaması üzerine, 30 Aralık 2021 günü saat 13.00'te basın açıklaması yapılmıştır. Dolayısıyla açıklama, randevu talebinden yaklaşık 27 saat sonra gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, söz konusu köşe yazısında yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının, Sayın Genel Başkanımızın koruma polisi tarafından verildiği iddiası da tahmin edileceği gibi, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür. Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. ‘Elimde belge olmadan konuşmam' diyen Sn. Selvi'yi, bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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