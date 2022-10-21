CHP’de kimyasal silah ayrışması!

CHP HDP ve TTB’nin TSK’nın kimyasal silah kullandığı iddiası CHP’de ayrışmayı beraberinde getirdi. CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun TSK’ya yönelik kimyasal silah iddiasının ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan“Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin arkasındayım” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

CHP, HDP ve Türk Tabipleri Birliği'nin; Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddiası siyasetin gündeminde kalmaya devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını savundu.

Tanrıkulu dün gece sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibariyle iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç.” İfadelerini kullandı.

MURAT BAKAN: ŞANLI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'MİZİN ARKASINDAYIM

Konuyla ilgili bir paylaşım da İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi.

Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Teröristlere yönelik kimyasal silah kullanıldığı iddiası tamamen TSK'yı yıpratmaya yönelik organize bir çalışmadır. Şiddetle reddediyor, kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan paylaşımının devamında, "TSK'nın ve İç Güvenlik Birimlerimizin teröriste karşı zor kullanma ve silah kullanma yetkilerinin sırasına uygun şekliyle etkisiz hale getirilmesi için yapılan yasal her faaliyetin arkasındayım ve sonuna kadar destekçisiyim. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin arkasındayım" dedi.