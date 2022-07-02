CHP, Berat Albayrak'a 60 bin lira tazminat ödeyecek

Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, Albayrak'ın CHP'ye karşı açtığı '128 milyar dolar' davasını kazandıklarını, CHP'nin 60 bin TL ödeyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'ye karşı açtıkları tazminat davasını kazandıklarını duyurdu.

Dava sonucu CHP'nin 60 bin TL ödemeye mahkûm edildiğini açıklayan Göktaş, paranın Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfına bağışlanacağını kaydetti.

Avukat Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere, Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir. Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkûm olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur."

CHP'nin yaptıklarının organize bir iftira kampanyası olduğunu iddia eden Göktaş, Albayrak bakanlık görevini yürütürken büyük bir başarı sergilediğini savundu. Göktaş şunları söyledi:

"'Kasa boş, hazinede para yok, IMF'den borç alın' yönlendirmesi yapanlar ile '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını ortaya atanların aynı kişiler olması sadece çelişkiyle açıklanabilecek bir durum değildir... CHP'yi bu kadar saldırgan yapan; Sn. Berat Albayrak döneminde, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanmasına rağmen, Türkiye'nin en fazla büyüyen ülke olması, dönemin şartlarında faiz, enflasyon ve kurun kendi istedikleri seviyelerde olmamasıdır."

Göktaş, ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarih boyunca bu millete hizmet etme şiarıyla hareket eden herkes, CHP tarafından yalan ve iftiralara konu edilmiş, bundan sonra da edilmeye devam edecektir. Bu durum, müvekkil Sayın Berat Albayrak'ın görev süresi boyunca da görevini bıraktıktan sonra da duruşuna halel getirmemiştir. Netice itibarıyla bağımsız Türk yargısı tarafından tescillenen ve kesinleşen '128 milyar dolar' yalanı davası kapsamında davalı CHP'den tahsil edilecek 60 bin TL'nin tamamının, CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sayın Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını kamuoyuna bildiririz."