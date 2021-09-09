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TIMETURK / GÜNDEM / CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

1 Saat Önce
2021-09-09 10:57:22
CHP 98. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'de Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Kılıçdaroğlu'nun kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, partimizin 98. yıl dönümünü kutlamanın heyecanıyla huzurundayız. Yaktığın bağımsızlık ateşi, bugün de canlılığını korumakta, ilkelerin yolumuzu aydınlatmaktadır. Huzurunda milletimize söz veriyoruz, kurduğun laik Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı, umut ışığı olacağız.

Sayın Genel Başkanım, bugün içeride ve dışarıda yaşadığımız her olay, kurtuluşta aldığın kararların doğruluğunu ve ufkunun derinliğini bize göstermektedir. Eserin olan Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanı'ndan en yeni üyesine kadar ilke ve devrimlerine eksiksiz bir bağlılıkla, demokrasi mücadelesine devam ediyor, edecektir. İlkemiz, yorulmadan çalışmak ve bir kez daha hakimiyeti kayıtsız, şartsız millete teslim etmektir. Size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm CHP'lilere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş yurttaşlarımıza şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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