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Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak
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TIMETURK / GÜNDEM / Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak

Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak

Tutuklu bulunduğu cezaevinden avukatlar aracılığıyla örgütü yönettiği tespit edilen Adnan Oktar’ın avukat görüşmelerinin kayıt altına alınmasına karar verildi.

1 Saat Önce
2022-04-27 18:15:49
Cezaevinden örgütü yönettiği tespit edildi; görüşmeleri kayıt altına alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ile görüşme gerçekleştiren avukatların, avukatlık görevleri dışında örgüt lideri tarafından verilen talimatları örgüt mensuplarına ilettiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

ÖRGÜT İÇİ ÇÖZÜLMELERİN ÖNÜNE GEÇİLMEYE ÇALIŞIYOR

Avukatların Oktar'ın talimatlarını taşıyarak örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçmeye çalıştığı öğrenilirken Başsavcılık, örgüt faaliyetlerinin devam etmesini engellemek için Adnan Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin gün ve saatlerinin sınırlandırılmasını talep etti. Başsavcılık, ayrıca örgüt faaliyetlerinin önüne geçilmesi için Oktar ve avukatlarının görüşmelerinin kayıt altına alınmasını istedi.

3 AY SÜREYLE GÖRÜŞMELERİ KAYIT ALTINA ALINACAK

Talebi değerlendiren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Adnan Oktar'ın avukatlarla görüşmesinin 3 ay süreyle kayıt altına alınmasına karar verdi. Mahkeme, Oktar'ın avukatına veya avukatın sanığa verdiği belge ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara el konulmasına da karar verdi. Mahkeme, bu aşamada görüşmelerin gün ve saatlerinin sınırlandırılması talebini ise reddetti. DHA .

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