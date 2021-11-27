‘Cezaevinde şişlendi’ iddiası!

Kamuoyunun yakından takip ettiği küçük Müslüme’nin ölümüyle ilgili soruşturmada, Adli Tıp’tan alınan DNA örneği annesi ile uyumlu, babası ile uyumsuz olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testinde ‘biyolojik baba’ olduğu ortaya çıkan tutuklu dede Hasan Yağal’ın cezaevinde şişlendiği iddiası ortaya atıldı