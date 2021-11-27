‘Cezaevinde şişlendi’ iddiası!
Kamuoyunun yakından takip ettiği küçük Müslüme’nin ölümüyle ilgili soruşturmada, Adli Tıp’tan alınan DNA örneği annesi ile uyumlu, babası ile uyumsuz olduğu ortaya çıkmıştı. DNA testinde ‘biyolojik baba’ olduğu ortaya çıkan tutuklu dede Hasan Yağal’ın cezaevinde şişlendiği iddiası ortaya atıldı
2021-11-27 00:28:39
3 yaşındaki Müslüme, Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesi kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10'uncu gününde olay yerinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, bir komşusu tarafından küçük kızın cansız bedenine ulaşılmıştı. Küçük kızın babası olduğu ortaya çıkan 70 yaşındaki dede Hasan Yağal ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.
Cezaevinde şişlendi iddiası
Öte yandan avukat Çağdaş Çelik, ilginç bir iddia ortaya atarak küçük kıza tecavüz ettiği belirlenen ‘biyolojik baba' Hasan Yağal'ın bulunduğu cezaevinde şişlendiğini ileri sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Çelik, “Müslüme'ye tecavüz edip öldüren şerefsizin, cezaevinde şişlendiği bilgisi var. Umarım doğrudur.” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada tartışma
Bu iddia üzerine sosyal medyada tartışma çıktı. Avukat Çelik'in iddiasını “hukuki” açıdan olumsuz bularak tepki gösterenler ile, ‘vicdani açıdan rahatlatıcı' bulan kullanıcılar arasında karşıt görüşler paylaşıldı. Avukat Çelik'i söz konusu paylaşımı nedeniyle kınayanlar, olayın hukuk çerçevesinde sonuçlanması gerektiğini ifade ederken, karşı taraf aksi yönde yorumda bulundu.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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