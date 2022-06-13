Cezaevinde fenalaştı, hastanede öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde Özcan Eren'i (22), öldürdükten sonra parçalara ayırarak, cesedi Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'ndeki farklı noktalara attığını itiraf etmesi sonucu 18 yıl cezaya çarptırılan veteriner hekim Mehmet Tahta (35), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü.

Manisa'nın Soma ilçesinde Özcan Eren'i (22), öldürdükten sonra parçalara ayırarak, cesedi Sevişler Baraj Gölü ile Aydıncık Baraj Göleti'ndeki farklı noktalara attığını itiraf etmesi sonucu 18 yıl cezaya çarptırılan veteriner hekim Mehmet Tahta (35), rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede öldü. Kalp krizinden öldüğü tespit edilen Tahta'nın kesin ölümü nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

KESİLMİŞ İNSAN KOLU BULUNMUŞTU

Soma ilçesi Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında 14 Mart 2020 günü vatandaşlar omuz bölgesinden kesilmiş insan kolu buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ve jandarma, kesik kolun Bayat Mahallesi'nde oturan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarından Eren'in son olarak ilçe çıkışında, veteriner kliniği sahibi Mehmet Tahta'nın otomobilinde görüldüğü belirlendi. Görüntülerden Tahta'nın ilçeye yalnız döndüğü ortaya çıktı. Mehmet Tahta'nın cep telefonunun da Sevişler Baraj Gölü'nden sinyal verdiği saptandı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı yakaladı.

CEZAEVİNDE FENALAŞTI

Tutuklu yargılanan veteriner hekim Tahta, SEGBİS yöntemiyle bağlandığı Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti. 'Kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından da cezası onanan veteriner hekim Tahta, dün akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Süleymanlı T Tipi Kapalı Cezaevi'nde fenalaştı. Cezaevi doktoru tarafından kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tahta, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tahta, yapılan müdahalelere rağmen bugün hastanede hayatını kaybetti. Tahta'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA