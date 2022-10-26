Ceyhan Mumcu'dan flaş 'Fincancı' iddiası!

1993 yılında uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybeden Gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ceyhan Mumcu, Fincancı'nın Uğur Mumcu cinayeti sanıklarını muayene etmeden haklarında rapor düzenlediğini öne sürdü. Bu nedenle yargılamanın uzadığını iddia etti.

29 yıl önce evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucunda öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ceyhan Mumcu şunları söyledi:

"Şebnem Korur Fincancı, Uğur Mumcu suikastının sanıkları için sahte rapor düzenledi. Bu hanımın ilk şöhret olduğu olay Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok cinayetlerinde sanıkları görmeden, muayene etmeden daha duruşma başlamadan önce bunlar işkenceye uğramıştır ifadeleri geçersizdir diye bir adli rapor verdi. Biz bunları 1 yıl süreyle tedavi edelim, 1 yıl sonra ifadeleri alınsın diye bir rapor verdi."

"Şebnem Korur Fincancı'nın raporu nedeniyle yargılama uzadı"

Fincancı'nın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanıyken düzenlediği o raporun ağır sonuçlar doğurduğunu iddia eden Ceyhan Mumcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rapor nedeniyle yargılama uzadı. Bu davayı rahat rahat iki sene uzattı, Anayasa Mahkemesi yargı gecikiyor diye yeniden yargılanma kararı verdi. Bunun gerekçelerinden birisi bu Fincancı'nın raporudur fakat daha vahimi bunlar bu cinayetleri kendilerine azmettirenleri açıklamak vaadinde bulundular. Bu rapora dayalı olarak ilk ifadelerinden vazgeçtiler ve bu açıklamayı yapmadılar."

Kaynak: TRT Haber .