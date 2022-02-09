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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı | 422 Kamu personeli, memur ve işçi alımı yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı yayımlayarak alım yapacağını duyurdu. 422 kamu personeli, memur ve işçi alımı yapacağını bildiren bakanlığın şartları ve hangi kontenjandan alım yapacağı merak konusu oldu. Peki ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaç kamu personeli, işçi ve memur alımı yapacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi kontenjandan kaç kişi alacak? Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Büro personeli iş ilanı...

14 Dakika Önce
2022-02-09 12:29:31
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı | 422 Kamu personeli, memur ve işçi alımı yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı yayımlayarak alım yapacağını duyurdu. 422 kamu personeli, memur ve işçi alımı yapacağını bildiren bakanlığın şartları ve hangi kontenjandan alım yapacağı merak konusu oldu. Peki ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaç kamu personeli, işçi ve memur alımı yapacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi kontenjandan kaç kişi alacak? Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Büro personeli iş ilanı...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 422 adet sözleşmeli mühendis, mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacağı bildirildi.

08 Şubat 2022 Salı günü başlayan başvurular için 21 Şubat 2022 Pazartesi günü son tarih olarak belirlendi.

Başvuru yapmak isteyen kişiler; e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak sınav başvurusunda bulunmalıdır. Şahıs veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin TIKLAYINIZ... .

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