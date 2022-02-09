Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı | 422 Kamu personeli, memur ve işçi alımı yapılacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş ilanı yayımlayarak alım yapacağını duyurdu. 422 kamu personeli, memur ve işçi alımı yapacağını bildiren bakanlığın şartları ve hangi kontenjandan alım yapacağı merak konusu oldu. Peki ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kaç kamu personeli, işçi ve memur alımı yapacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi kontenjandan kaç kişi alacak? Çevre Mühendisi, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik Mühendisi, Harita Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Jeofizik Mühendisi, Mimar, Şehir Plancısı, Büro personeli iş ilanı...