Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 170 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, farklı branşlardan 170 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki ama hangi şehirde, hangi branşta alım yapılacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Diyarbakır, Kocaeli, Konya sözleşmeli personel alımı iş ilanları mevcut mu? İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Mimar, Jeoloji Mühendisi, Lehir Planlayıcı, Avukat, Uzman sözleşmeli iş ilanları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, farklı branşlardan 170 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı branşlardan ve farklı şehirlerden 170 kişilik kadronun açıldığını belirten bakanlık, detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştır. İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Diyarbakır, Kocaeli, Konya şehirlerinden; İnşaat Mühendisi, Harita Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Mimar, Jeoloji Mühendisi, Lehir Planlayıcı, Uzman ve Avukat branşlarında alımlar yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alımı İş İlanı

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (170) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hangi Kadrodan ve Hangi Meslek Grubundan Alım Yapacak?

İletişim Bilgileri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / ANKARA

0312 410 1530 – 1531 - 1541

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

13 Aralık günü başlayacak olan başvuru süreci 31 Aralık günü son bulacak. Bu dönem içerisinde başvuru yapmak isteyen kişilerin www.csb.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını iletmesi gerekir. Başvurmak için TIKLAYINIZ...

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