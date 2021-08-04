Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:Yangında zarar gören konutlar yerine yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, orman alanlarına veya koruma bölgelerine kesinlikle konut yapılmayacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı.

Gerçekleşen toplantı sonucu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurum, özel çevre ve koruma bölgelerine veya orman alanlarına yönelik konut yapılacak iddialarına karşı net konuştu.

Konutların kendi yerlerinde ve yöresel mimariye uygun olarak yapılacağını belirten Kurum, "Konutlarımızı kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla, üstünde 3+1 varsa 3+1, 2+1 varsa 2+1 olacak şekilde yapacağız. Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum." dedi.

Antalya'da bulunan 912 aileye 12 milyon 200 yardım yapıldığını aktaran Kurum, "Antalya'daki yangında 48 mahallemiz doğrudan etkilenmiş durumda, tamamen boşalttığımız mahalle sayımız 31 ve kısmen zarar gören mahallelerimiz de 17 olu.

Antalya'ya toplam 47,5 milyon lira ödenek gönderildi, zarar tespitleri çerçevesinde de 912 ailemize 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı.

Zarar gören hayvanlarımıza ilişkin 70 veteriner hekimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veriyor. ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.