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Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, Muğla Cezaevi'nden İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

1 Saat Önce
2021-08-20 12:08:32
Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'deki cezaevine nakledildi

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, Muğla Cezaevi'nden İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı vermişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan (81) Bodrum Adliyesi'ne giderken, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ise Milas'ta gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Doğan ve Bir, tutuklanarak ilk olarak Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir'in Buca ilçesi Kırıklar'da bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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