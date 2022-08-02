Çevik Bir tahliye oldu mu? Çevik Bir hapisten çıktı mı? Çevik Bir kimdir?

28 Şubat’ın faillerinden Çevik Bir hakkında ‘demans hastalığı’ sebep gösterilerek tahliye kararı verildi. Peki Çevik Bir’in suçu neydi? Çevik Bir kaç yaşında? Çevik Bir’in hayatı nasıl?

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir hakkında sağlık sorunları sebep gösterilerek tahliye kararı çıkmıştı.

Çevik Bir hapisten çıktı mı?

Çevik Bir, ileri düzey ‘demans' hastası teşhisi konulmasından sonra 11 ay boyunca tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, dün akşam sularında cezaevinden çıkarak ailesiyle birlikte yaşadığı Bodrum Yalıkavak'taki evine geldi.

Çevik Bir kaç yaşında?

Çevik Bir'in hastalık sebebiyle tahliye edildiğini öğrenenler Çevik Bir kaç yaşında sorusunu soruyorlar. 14 Mayıs 1939 tarihinde doğan Çevik Bir 82 yaşındadır.

Çevik Bir askeri eğitimi ve kariyeri

1955 yılında Işıklar Askerî Lisesini bitirdi. 1958 yılında Kara Harp Okulundan istihkâm subayı olarak mezun oldu. Çeşitli istihkâm birliklerinde Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1970 yılında Kara Harp Akademisinden mezun oldu. 1971'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisini tamamladı. 1973 yılında da NATO Savunma Kolejini bitirdi.

Tümen ve Genelkurmay Karargahı'nda Harekât ile ilgili görevlerde bulundu. 1973-1976 yılları arasında Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı'nda (SHAPE) Proje Subayı olarak görev yaptı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığında NATO Plan Subayı olarak çalıştı. Daha sonra Genelkurmay Başkanı Özel Kalem Müdürlüğü, Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Başyaverliği, Devlet Başkanı Başyaverliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yerine getirdi. Bu süreçte uzun süre Kenan Evren ile yakın çalıştı.

1983'te tuğgeneral rütbesine terfi etti. Tuğgeneral rütbesiyle 1983-1985 döneminde NATO Avrupa Müttefik Komutanlık Karargahı'nda (SHAPE) Lojistik ve İfrastrüktür Daire Başkanlığı ve 1985-1987 arasında da 4. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1987 yılında tümgeneral rütbesine, 1991 yılında da korgeneral rütbesine terfi etti. Korgeneral rütbesinde 1991-1993 yılları arasında Genelkurmay Harekât Başkanlığı, 1993-1994 yılları arasında da Somali Birleşmiş Milletler Barış Gücü Komutanlığı (UNOSOM II) ve Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı görevlerinde bulundu. 16 Ağustos 1994 tarihinde Genelkurmay Harekât Başkanlığı'na atandı.

30 Ağustos 1995 tarihinde orgeneral rütbesine terfi etti. Orgeneral rütbesinde 1995-1998 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı görevinde bulundu. 30 Ağustos 1998 tarihinde 1. Ordu Komutanı olarak atandı. 30 Ağustos 1999 tarihinde emekli oldu. .