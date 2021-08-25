“Çevik Bir, Emniyet’te seccade istedi; beş vakit namaz kıldı” iddiası

Gazeteci Tamer Korkmaz, 28 Şubat davasında hakkında hapis kararı verilen dönemin öne çıkan ismi Çevik Bir hakkındaki tartışmalara dair ilginç notlar paylaştı.

Korkmaz'ın ‘Kapalı kapıların ardındaki Çevik Bir!' başlıklı yazısından bir bölüm;

Dokuz yıl öncesine gidelim…

28 Şubat Soruşturmasının patladığı günlerde Çevik Bir de gözaltına alınanlar arasındaydı.

Star gazetesinde “Çevik Bir, Emniyet'te seccade istedi: Beş vakit namaz kıldı” başlıklı bir haber yayınlandı. (20 Nisan 2012)

Emniyette üç gün gözaltında kaldıktan sonra tutuklanan 28 Şubat darbesinin önde gelen ismi Emekli Org. Çevik Bir'in “Polislerden seccade istediği” ve “İlk gün Yatsı Namazı ile başladığı” öne sürülüyordu!

28 Şubat sürecinde namaz kılanlara, dindarlara adeta “kan kusturan” Batıcı ve Laikçi Çevik Bir'i yıllar sonra sempatik gösterme gayretindeki işbu üfürük/asparagas/fabrikasyon/mizansen haberde Paralel Yapı mensubu Cevheri Güven'in imzası vardı.

Yani? Dönemin Star Ankara Haber Müdürü!

REKLAMCI MADAM

Kamuoyuna bir nevi Çevik Bir Narkozu veren bu asparagasın üretimi için Paralel Cevheri Güven üzerinden devreye giren kimdi, peki?

El Cevap: Medyada bir dönem “Reklamları Dağıtan Madam” olarak bilinen Janjanlı Şahıs!

Madam'ın Eniştesi, NATO'nun merkezi olan Brüksel'de vazife yapmıştı.

Madam, zaten Baronsal Burjuvazinin kanatları altındaydı.

TUTANAĞA GEÇMEYEN O İFADE

Tekrar 2012 yılı Nisan ayına gidelim: Çevik Bir'in, gözaltına alındığında verdiği ifade sırasında tutanağa yazılmayan bir cümlesi vardı.

28 Şubat darbe sürecinde “Kendilerine emir verenleri” işaret ettiği kısımdan bahsediyorum!

“Yukarısı!” diyordu...

Yukarısı mı? Komprador Burjuvazi'nin Derin Baronları, Tekelci Sermayenin malum meşhurları!

Bunu söyledikten hemen sonra, işaretlediği kısmın ifadeden çıkartılmasını istediğini…

“Aksi halde, sizler de sıkıntı yaşarsınız!” dediğini yıllar sonra öğreniyoruz.

Derin kadrajı büyütelim…

28 Şubat'ın Çevik Bir'i aslında TSK'nın değil; ABD'ye bağlı Burjuvazinin/Büyük Sermaye'nin orgeneraliydi!

Vaktiyle, Washington ve Tel Aviv'deki Derin Amcaları onun üzerine titriyordu.

28 Şubat sürecinde, Fetullah kendisine övgü dolu mektuplar yazmıştı.

“TANKLARI YÜRÜTÜN” EMRİ

Tam da burada; üç yıl öncesine gidelim…

FETÖ Çatı Soruşturması kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulan Cem Fadıl Bozkurt, 15 Nisan 2018 tarihli ifadesinde İzhak Alaton'un 28 Şubat darbe sürecine dair konuşmalarını da ifşa etmişti.

Alaton'un şöyle konuştuğuna şahit olduğunu söylüyordu:

“Ben bu ülkede tankları yürütebilmek için dört ev verdim!”

İzhak Alaton'un bu sözleri, 28 Şubat darbesini yapan generallerin (İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir vesaire) kimlerden talimat/emir aldıklarını da gösteriyordu.

YeniŞafak

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.