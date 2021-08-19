Çevik Bir cezaevine gönderildi, Çetin Doğan'dan açıklama!

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti.

Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ise Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Bir, adliyede verdiği ifadenin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı.

RÜTBELERİ ALINACAK

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında cezası kesinleşen hükümlüler ile ilgili Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na yazı gönderildi. Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker hakkında mahkemece verilen 13 Nisan 2018 tarihli karar ve bu karara ilişkin kesinleşme şerhleri Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'na iletildi. Yazıda, "Kesinleşen karara göre 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31'inci maddelerine göre gereğinin yapılarak infazından mahkememize bilgi verilmesi hususunda gereği rica olunur" denildi.

Söz konusu maddeler kapsamında hükümlülerin rütbelerinin alınarak, TSK ile ilişiklerinin kesileceği belirtildi.

Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Saat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yaptı. Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi. Doğan'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten Muğla Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

Bu arada Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ersöz paylaşımında şöyle dedi:

"84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi'nde yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak" dedi.

EMEKLİ ORGENERAL ÇEVİK BİR, MİLAS'TA YAKALANDI

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, Muğla'nın Milas ilçesinde yakalandı. Bir, adliyede verdiği ifadenin ardından Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve haklarında yakalama kararı bulunan 14 sanıktan biri olan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, bugün saat 15.30 sıralarında, Bodrum'un Dirmil Mahallesi, Cennetköy Sitesi'ndeki villasından korumaları ile ayrıldı.

İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen Çevik Bir'in, otomobili, 17.30 sıralarında Milas ilçe merkezinde ana yolda polis tarafından durduruldu. Bir, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edilen Bir, burada savcıya ifade verdiği ifade sonrası Muğla Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.