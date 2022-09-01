Cevheri Güven kimdir? Cevheri Güven FETÖ’cü mü? Cevheri Güven son video izle

Son zamanlarda sosyal medyada sık sık gündeme gelen isim Cevheri Güven’in hayatı araştırılıyor. Cevheri Güven kimdir sorusuna yanıt arayan vatandaşlar Cevheri Güven “FETÖ’cü” mü merak ediyorlar. Cevheri Güven aslen nereli? İşte Cevheri Güven hayatı…

Sosyal medyada gündeme gelen isimlerden olan Cevheri Güven kimdir merak ediliyor. Peki Cevheri Güven işi ne? Cevheri Güven kim? Cevheri Güven nereli? Cevheri Güven son videosu nedir? İşte detaylar…

25 Kasım 1977 tarihinde Erzurum'da doğan Cevheri Güven, Türk gazetecidir. Nokta dergisi eski genel yayın yönetmenidir olan Cevheri Güven, 3 Kasım 2015 tarihinde "halkı hükümete karşı silahlı isyana tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklanmış, 29 Aralık 2015'te ise adli kontrol şartı ile tahliye edilmiştir.

Cevheri Güven nerede yaşıyor? Cevheri Güven FETÖ'cü mü?

Kaçak yollarla Türkiye'yi terk etmiş ve Almanya'ya yerleşmiştir. Gülen Hareketi mensubu olduğu iddia edilen Cevheri Güven, günümüzde Youtube'da gündeme dair politik video içerikleri yayınlamaktadır.

Cevheri Güven olayı nedir?

Yaklaşık son bir yıldır Sedat Peker'in video ve tweetlerine dair analizler yapan Cevheri Güven, 15 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı videoda, Sedat Peker'in Hulusi Akar ve Hakan Fidan ile anlaştığını öne sürdü. İddiaları kabul etmeyen Peker ve Cevheri Güven arasında karşılıklı videolar ve tweet tartışması gerçekleşti.

Cevheri Güven Alaattin Çakıcı olayı

12 Aralık 2021 tarihinde "2.5 milyar dolarlık çöküş" başlığında iki bölüm video yayınlayan Güven; Alaattin Çakıcı, Erol Evcil ve Süleyman Soylu'nun Nursan Demir Çelik'e çökme olayının merkezinde olduğunu, Çakıcı ve Evcil'in 90'lı yıllarda Sivas Demir Çelik ve Ege Demir Çelik'e de çöktüğünü iddia etti.

Çakıcı 12 ve 19 Aralık 2021'de Güven'in iddialarına resmi twitter hesabından 2 cevap verdi. Çakıcı; Ege Demir Çelik dışında diğer fabrikalarla ilişkisinin olmadığını açıkladı.

Cevheri Güven son video

Adı son zamanlarda sık sık gündeme gelen Cevheri Güven'in son videosu kendi YouTube hesabından erişim sağlanabilir. .