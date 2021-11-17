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Çetin Doğan'ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Hakkımı helal etmiyorum

28 Şubat Davası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan ve rütbesi sökülen eski orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, '28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, “Oyumu CHP'ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum” dedi.

21 Dakika Önce
2021-11-17 09:35:02
Çetin Doğan'ın eşinden Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Hakkımı helal etmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" çağrısını yineleyerek, "Hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli? Helalleşeceğiz dostlarım. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Sivas, Kahramanmaraş mağdurları ile helalleşeceğiz" ifadelerini kullandı.


28 Şubat Davası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan ve rütbesi sökülen eski orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU'NA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Odatv'nin haberine göre; Kılıçdaroğlu'na hakkını helal etmediğini belirten Nilgül Doğan, "Haksızlık ve hukuksuzla bezenmiş bir Fetö'cü davayla, dört duvar arasında çile dolduran generaller ne düşünüyor bilemem ama ben son derece kırgınım. Ben oyumu CHP'ye vermiş bir kişi olarak hakkımı helal etmiyorum. Kılıçdaroğlu sağdan soldan helallik isteyeceğine, bu uğurda sahte delillerle cezaevine konulan generallerden helallik istesin" dedi.

"GENERALLERDEN HELALLİK İSTESİN"

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu generaller CHP'nin altı okuna sahip çıkarak sınırlarda savaştılar, canlarını hiçe sayarak mücadele ettiler, saçını süpürge etmek diye bir deyim vardır, bu ülke için saçlarını süpürge ettiler. Tam torunlarıyla vakit geçirecekken, müebbet hapis kararları altına imza atan FETÖ'cü kaçaklar nedeniyle cezaevine girdiler. Bugeneraller seksen yaşını aşmış ve her biri sağlık sorunu yaşıyor. Bu sağlık sorularının da duyulmasını istemiyorlar, avukatlarını uyardılar. Bu konuyla gündem olmak istemiyorlar. Kılıçdaroğlu ondan bundan helallik isteyeceğine Silivri, Buca ve Sincan cezaevlerini dolaşıp oradaki 14 generalle, 'bunca sene CHP'nin altı okuna sahip çıkarak canını hiçe sayarak bu ülkeye hizmet verdiniz, FETÖ'nün sahte delilleriyle sizi içeriye attılar, biz sizi koruyup kollayamadık, hakkınızı helal edin' desin. Helallik istemeye oradan başlasın."

Kaynak: medyaradar.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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