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TIMETURK / GÜNDEM / Çetin Doğan'dan sonra Çevik bir de hastaneye kaldırıldı

Çetin Doğan'dan sonra Çevik bir de hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'dan sonra emekli Orgeneral Çevik Bir de hastaneye kaldırıldı.

3 Saat Önce
2021-09-01 06:15:43
Çetin Doğan'dan sonra Çevik bir de hastaneye kaldırıldı

28 Şubat davasında cezası kesinleşen dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, İzmir'de sağlık kontrolü için gittiği hastanede tedavi altına alındı.

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli Orgeneral Çevik Bir, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kontrollerde nörolojik rahatsızlıkları olduğu belirlenen Çevik Bir, hastanede tedavi altına alındı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve cezanını kesinleşmesi nedeniyle tutuklanan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan da, cezaevinde rahatsızlandığı için İzmir Yeşilyurt Katip Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında tutuklama kararı vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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