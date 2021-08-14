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TIMETURK / GÜNDEM / Çeşme'de orman yangını

Çeşme'de orman yangını

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik ve bozuk orman arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

2 Saat Önce
2021-08-14 11:10:00
Çeşme'de orman yangını

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İzmir'de Çeşme ilçesi Karareis yolu üzerindeki ormanlık alanda bugün saat 07:30 sıralarında yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile 3 helikopter sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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