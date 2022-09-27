Cerrahpaşa'da doktora saldıran sanığa 9 ay 10 gün hapis cezası

Sağlık çalışanına şiddet bitmiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki tedavisi sırasında eşi Ç.D.'nin canını acıttığı gerekçesiyle, doktor Dursun Dorukhan Altınışık'a saldırdığı iddiasıyla yargılanan S.D.'ye 9 ay 10 gün hapis cezası verildi

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık S.D ve şikayetçi doktor Dursun Dorukhan Altınışık katılmadı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, S.D'nin avukatı Yunus Kaya, müvekkilinin beraatini talep etti. Doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın avukatı ise sanığın cezalandırılmasını istedi

9 ay 10 gün hapis cezası

Mahkeme, S.D'ye 'Kamu görevlisini kasten yaralama' suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası verdi. Mahkeme iyi hal indirimi uygulayarak, hapis cezasını 9 ay 10 güne indirdi. Hükmün açıklanması geriye bırakılmadı.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nde doktorluk yapan Dursun Dorukhan Altınışık'ın, S.D eşi Ç.D'nin tedavisini yaptığı sırada tartışma yaşandığı belirtildi.

Şüpheli S.D'nin darbettiği doktorun şikayetçi olduğu anlatıldı. Şüpheli D.'nin, Doktor Dursun Dorukhan Altınışık'ın boynunda bulunan ve 'silah' olarak değerlendirilen zinciri çekerek, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaraladığı kaydedildi. Şüpheli D.'nin suçlamayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, 'Basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi cezası talep edildi.