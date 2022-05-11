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TIMETURK / GÜNDEM / Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü

Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde, cep telefonunun şarj aletini prize takmak isteyen Abdullah Baysal (26), akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

3 Saat Önce
2022-05-11 22:01:11
Cep telefonunu şarj etmek isterken akıma kapılıp öldü

Olay, önceki gün kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Karaahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Baysal, iddiaya göre arızalı olan şarj aletiyle cep telefonunu şarj etmek istedi. Baysal, şarj aletini prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Baysal'ın akımına kapıldığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Baysal'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Baysal'ın cenazesi, Erdemli'nin Tabiye Mahallesi'ndeki Alata Mezarlığı'na getirilerek, defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. DHA

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