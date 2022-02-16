Cennet Mahallesi evi dudak uçuklatan fiyata satıldı

Müjdat Gezen, Melek Baykal, Alişan ve Çağla Şıkel gibi ünlü isimlerin başrollerde yer aldığı Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği Balat’taki tarihi ahşap ev rekor bir ücretle satıldı.

Bir dönemin unutulmaz dizisi Cennet Mahallesi'nin çekimlerine ev sahipliği yapan Balat'taki tarihi ahşap evin satıldığı ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, evin satılma sürecinin perde arkasını kaleme aldı.

Başrollerini Çağla Şıkel, Alişan, Müjdat Gezen ve Melek Baykal'ın paylaştığı, Türk televizyon tarihinin en renkli yapımlarından olan Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı İstanbul Balat'taki tarihi ahşap ev, uzun yıllardır atıl durumdaydı.

"TURİSTLERİN GÖZDESİ HALİNE GELDİ"

Hür, yazısında "Bundan 5-10 yıl öncesine kadar yüzüne dahi bakılmayan o ahşap ev, son yıllarda Fener-Balat'taki tarihi evlerin restore edilmesi, bölgeye modern kafelerin açılması ve mahalledeki güvenliğin artması sonrası yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geldi" dedi.

"2 MİLYON 800 BİN TL'YE SATILDI"

Hür, "Cennet Mahallesi dizisinde Ferhat (Alişan) ile Yunus'un (Müjdat Gezen) yaşadığı, 1900'lü yılların başında inşa edilen 4 katlı tarihi ahşap evin geçtiğimiz haftalarda 2 milyon 800 bin TL'ye tanınmış bir kişi tarafından satın alındığını öğrendim" diye yazdı.

"RESİM ATÖLYESİ OLACAK"

Evin altında bulunan boş dükkanın resim atölyesi olacağı da kesinleştiğini aktaran Hür, "Bir dönem Cennet Mahallesi dizisinde Yunus ile Pembe'nin kavgalarına, Ferhat ile Sultan'ın büyük aşkına tanıklık eden o ahşap evin altında yer alan dükkan bundan böyle sanatseverlerin uğrak yeri olacak" ifadelerini kullandı. .