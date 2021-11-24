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TIMETURK / GÜNDEM / Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı

Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can'a 'Orhan Gencebay'a hakaret etti iddiası ile servis bıçağıyla saldırdı.

2 Saat Önce
2021-11-24 20:49:03
Cengiz Kurtoğlu işadamını bıçakladı

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; Servis bıçağını alıp koşarak takip etti. Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia ettiği işadamını yüzünden yaraladı.

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Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in doğum günü partisine katılmak için onun evine geldi. Masada işadamı Mustafa Can isimli bir de işadamı vardı. İddiaya göre masada bir anda tansiyon yükseldi.

"Bıçağı alarak Can'a koştu"

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Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, işadamı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi. Kurtoğlu masadan servis bıçağını aldığı gibi koşarak Can'a doğru gitti. Elindeki bıçağı ile hamle yaptı.

"Bıçakla değil tırnakla yaraladı"

Ünlü müzisyen işadamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi. Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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